Ferrari Aktie
|355,50EUR
|6,60EUR
|1,89%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari von 500 auf 460 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Italiener nähmen Fahrt auf, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Die positive Kursreaktion zeuge von Erleichterung nach dem Kapitalmarkttag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
460,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
352,00 €
|
Abst. Kursziel*:
30,68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
355,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,40%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
|
03.11.25
|Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.10.25
|Ferrari cuts supply of cars to UK after non-dom tax changes (Financial Times)
|
13.10.25
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
10.10.25
|Ferrari aims to rev up investors with an EV like no other (Financial Times)
|
09.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 420 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Ferrari N.V.mehr Analysen
|09:55
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|07:43
|Ferrari Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|354,60
|1,63%
