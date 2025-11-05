ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Buy" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel hob Analystin Zuzanna Pusz am Mittwoch von 529 auf 554 Dollar an. Nach den starken Zahlen des Sportwagenbauers sei der Weg nach vorn nun klarer und die Zweifel ausgeräumt. Die Telefonkonferenz habe ebenso dazu beigetragen, einige Unsicherheiten zu beseitigen. Das Management bekräftigte, dass die Ziele für 2030 eine Untergrenze darstellen und gab eine beruhigende Botschaft zum US-Geschäft./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:04 / GMT





