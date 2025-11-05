Ferrari Aktie

352,60EUR 3,70EUR 1,06%
Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 07:43:19

Ferrari Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Buy" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel hob Analystin Zuzanna Pusz am Mittwoch von 529 auf 554 Dollar an. Nach den starken Zahlen des Sportwagenbauers sei der Weg nach vorn nun klarer und die Zweifel ausgeräumt. Die Telefonkonferenz habe ebenso dazu beigetragen, einige Unsicherheiten zu beseitigen. Das Management bekräftigte, dass die Ziele für 2030 eine Untergrenze darstellen und gab eine beruhigende Botschaft zum US-Geschäft./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:04 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
351,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
352,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.mehr Nachrichten