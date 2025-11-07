MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

07.11.2025 20:59:42

Should Investors Load Up on MercadoLibre (NASDAQ: MELI) Alongside Coronation Fund Managers' $66 Million Buy?

On November 6, 2025, Coronation Fund Managers Ltd. disclosed the purchase of 34,494 shares in MercadoLibre (NASDAQ:MELI) in Q3 2025, increasing its position by an estimated $66 million for the period ended September 30, 2025.Coronation Fund Managers Ltd. reported a net increase of 34,494 shares in MercadoLibre in its Form 13-F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 6, 2025 (SEC filing). The position grew to 88,433 shares.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
