Should Investors Load Up on MercadoLibre (NASDAQ: MELI) Alongside Coronation Fund Managers' $66 Million Buy?
On November 6, 2025, Coronation Fund Managers Ltd. disclosed the purchase of 34,494 shares in MercadoLibre (NASDAQ:MELI) in Q3 2025, increasing its position by an estimated $66 million for the period ended September 30, 2025.Coronation Fund Managers Ltd. reported a net increase of 34,494 shares in MercadoLibre in its Form 13-F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 6, 2025 (SEC filing). The position grew to 88,433 shares.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
