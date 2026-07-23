Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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23.07.2026 09:15:00
Should You Buy Amazon and Meta Platforms Stocks Before July 29?
Meta Platforms (NASDAQ: META) and Amazon (NASDAQ: AMZN) are two of my favorite short- and long-term buys. With the companies set to report earnings on July 29 and July 30, respectively, I'd be scooping up shares of both before then.Both Meta and Amazon stocks have been laggards over the past year, but that doesn't mean the companies haven't been performing well. While they have been penalized for their aggressive AI infrastructure plans, that should be about to change.Let's look at why both stocks look like great buys right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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