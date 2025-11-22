Constellation Energy Aktie

WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097

Should You Buy Constellation Energy While It's Below $360?

The explosive growth in artificial intelligence (AI) creates a huge opportunity for investors. As demand for the next-generation technology accelerates, so does the need for powerful data centers.According to research from Goldman Sachs, global power demand from data centers is expected to increase by 50% by 2027 and by as much as 165% by the end of the decade.Top tech companies such as Microsoft and Meta Platforms are covering their power needs through agreements with utility providers like Constellation Energy (NASDAQ: CEG). It's a leader in nuclear energy and has a portfolio of renewable energy assets, making it a go-to choice for hyperscalers seeking clean, reliable, and uninterrupted power.
