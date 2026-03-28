Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
28.03.2026 01:17:00
Should You Buy Lockheed Martin While It's Up 26% in 2026?
In a year marked by volatility and uncertainty, Lockheed Martin (NYSE: LMT) has been a bright spot in the market thus far. Shares of Lockheed are up over 26% in 2026, far outpacing the broader market indexes.With Lockheed's valuation rising, is the stock still a buy?Lockheed's financials have been somewhat of a mixed bag, but there are several positive signs in the latest quarterly report. The company's backlog is a massive $194 billion, sales grew 6% year over year, and free cash flow exceeded expectations. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
