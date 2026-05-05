Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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05.05.2026 14:15:00
Should You Buy Robinhood While It's Below $80?
Robinhood (NASDAQ: HOOD) has built an impressive business in a very short period of time. It went from being a start-up to competing with industry leaders like Charles Schwab (NYSE: SCHW) and Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR). Investors have rewarded Robinhood for this success, with the stock more than doubling since its initial public offering in 2021, easily outpacing the S&P 500 index's (SNPINDEX: ^GSPC) roughly 60% gain over the same span.There's just one small problem that investors need to keep in mind. Robinhood hasn't been around nearly as long as its competitors. While the stock is down 50% from its 2025 high and trading below $80 per share, it might still not be worth buying. Here's what you need to know and why the company's first quarter 2026 earnings update shows that the broker's business foundation may not be as strong as it appears.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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