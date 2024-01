Siemens-Aktien geben nach: Kepler stuft ab "Halten" ab

Die Siemens-Aktie geraten am Dienstag via XETRA unter Druck.

Die Aktien von Siemens haben am Dienstag mit einem Minus von 0,91 Prozent auf 159,32 Euro zu den Verlierern im deutschen Leitindex DAX gezählt. Analyst William Mackie vom Investmenthaus Kepler stufte die zuletzt stark gelaufenen Aktien nun von "Kaufen" auf "Halten" ab, bei einem unveränderten Kursziel von 167 Euro.

Mit den Kursverlusten setzte sich der jüngste Rückschlag vom Rekordhoch von gut 171 Euro fort. Die Siemens-Papiere haben nun das von Charttechnikern viel beachtete 23,6-Prozent-Retracement der Kursrally von Ende Oktober bis Anfang Januar erreicht. Ob diese potenzielle Unterstützung hält, ist offen.

Die Aktien hatten von ihrem Oktober-Tief bis Anfang Januar rund 43 Prozent an Wert gewonnen, während der Sektorindex Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services in dieser Zeit um bis zu rund 24 Prozent zugelegt hatte. Für den Dax war es in dieser Phase um knapp 16 Prozent nach oben gegangen.

Erst in der vergangenen Woche hatten die Analysten der Bank of America ihre Kaufempfehlung für die Siemens-Titel aufgegeben. Nach zuletzt überdurchschnittlicher Kursentwicklung im Vergleich zum europäischen Investitionsgütersektor sei es an der Zeit, Luft zu holen, schrieben die Experten.

