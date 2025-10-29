Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|
29.10.2025 17:30:30
Silgan (SLGN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Oct. 29, 2025 at 11 a.m. ETPresident and Chief Executive Officer — Adam GreenleeContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silgan Holdings Inc.mehr Nachrichten
|
31.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Silgan von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
29.10.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
29.10.25