SIX-Handel: SLI am Montagnachmittag in Grün

Am Montag bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,14 Prozent stärker bei 1 970,95 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,320 Prozent auf 1 974,50 Punkte an der Kurstafel, nach 1 968,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 1 977,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 959,29 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 1 928,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der SLI einen Wert von 1 953,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der SLI einen Wert von 1 697,62 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 11,76 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Swatch (I) (+ 2,05 Prozent auf 189,50 CHF), Richemont (+ 1,76 Prozent auf 133,15 CHF), UBS (+ 1,70 Prozent auf 26,86 CHF), Adecco SA (+ 0,79 Prozent auf 28,12 CHF) und Lindt (+ 0,74 Prozent auf 10 890,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Straumann (-2,30 Prozent auf 133,90 CHF), Swiss Re (-2,00 Prozent auf 112,55 CHF), ams-OSRAM (-0,92 Prozent auf 10,77 CHF), Alcon (-0,87 Prozent auf 82,32 CHF) und VAT (-0,78 Prozent auf 419,10 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 210 942 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 228,556 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Adecco SA-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

