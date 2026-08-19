Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|SLI-Performance
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19.08.2026 09:29:15
SIX-Handel: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen
Am Mittwoch verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 2 299,00 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,245 Prozent auf 2 292,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2 297,96 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 300,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 294,59 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,563 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der SLI bei 2 298,35 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, den Wert von 2 122,84 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 2 022,04 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,88 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Geberit (+ 8,20 Prozent auf 570,20 CHF), VAT (+ 0,72 Prozent auf 618,80 CHF), Roche (+ 0,58 Prozent auf 363,00 CHF), Sandoz (+ 0,41 Prozent auf 73,70 CHF) und Amrize (+ 0,39 Prozent auf 36,27 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Straumann (-6,88 Prozent auf 92,80 CHF), Alcon (-1,56 Prozent auf 59,40 CHF), Sonova (-1,15 Prozent auf 240,60 CHF), Lindt (-0,92 Prozent auf 9 200,00 CHF) und Swiss Re (-0,60 Prozent auf 140,55 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 100 314 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 301,532 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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