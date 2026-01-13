Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|SLI-Kursverlauf
|
13.01.2026 15:59:12
SIX-Handel SLI gibt nach
Um 15:42 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,68 Prozent auf 2 160,67 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,184 Prozent auf 2 171,50 Punkte an der Kurstafel, nach 2 175,50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 174,01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 156,60 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 087,68 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 2 025,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der SLI einen Wert von 1 932,12 Punkten auf.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 4,61 Prozent auf 222,40 CHF), Julius Bär (+ 2,99 Prozent auf 66,92 CHF), Richemont (+ 1,03 Prozent auf 177,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,98 Prozent auf 179,80 CHF) und Alcon (+ 0,90 Prozent auf 65,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-8,74 Prozent auf 150,35 CHF), Lindt (-2,63 Prozent auf 11 120,00 CHF), Swiss Life (-1,94 Prozent auf 870,60 CHF), Holcim (-1,61 Prozent auf 78,06 CHF) und Sandoz (-1,44 Prozent auf 59,04 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 618 183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 291,718 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus
Die ams-OSRAM-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|
13.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt letztendlich (finanzen.at)
|
13.01.26
|SIX-Handel SLI gibt nach (finanzen.at)
|
13.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
12.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)