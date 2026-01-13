Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

SLI-Kursverlauf 13.01.2026 15:59:12

SIX-Handel SLI gibt nach

Der SLI fällt am Dienstagnachmittag.

Um 15:42 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,68 Prozent auf 2 160,67 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,184 Prozent auf 2 171,50 Punkte an der Kurstafel, nach 2 175,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 174,01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 156,60 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 087,68 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 2 025,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der SLI einen Wert von 1 932,12 Punkten auf.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 4,61 Prozent auf 222,40 CHF), Julius Bär (+ 2,99 Prozent auf 66,92 CHF), Richemont (+ 1,03 Prozent auf 177,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,98 Prozent auf 179,80 CHF) und Alcon (+ 0,90 Prozent auf 65,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-8,74 Prozent auf 150,35 CHF), Lindt (-2,63 Prozent auf 11 120,00 CHF), Swiss Life (-1,94 Prozent auf 870,60 CHF), Holcim (-1,61 Prozent auf 78,06 CHF) und Sandoz (-1,44 Prozent auf 59,04 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 618 183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 291,718 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Die ams-OSRAM-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

