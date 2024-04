SIX-Handel SLI verliert am Dienstagnachmittag

Der SLI zeigt sich am Dienstag kaum verändert.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 1 897,01 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 1 893,13 Punkte an der Kurstafel, nach 1 897,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 1 901,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 891,17 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 1 906,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 775,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wies der SLI einen Stand von 1 756,59 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,57 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 3,51 Prozent auf 1,09 CHF), Roche (+ 1,73 Prozent auf 223,60 CHF), VAT (+ 1,19 Prozent auf 491,50 CHF), Straumann (+ 1,16 Prozent auf 143,45 CHF) und Sandoz (+ 1,08 Prozent auf 26,13 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Lonza (-1,94 Prozent auf 547,00 CHF), Alcon (-1,73 Prozent auf 74,86 CHF), Swiss Re (-1,52 Prozent auf 107,10 CHF), Holcim (-1,39 Prozent auf 79,36 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,55 Prozent auf 255,30 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 3 018 783 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 247,746 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

