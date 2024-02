SIX-Handel SMI nachmittags in Rot

Am Donnerstag geht es im SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,10 Prozent auf 11 199,44 Punkte nach unten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,279 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,081 Prozent stärker bei 11 219,36 Punkten, nach 11 210,25 Punkten am Vortag.

Bei 11 257,04 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 191,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0,513 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 08.01.2024, den Stand von 11 230,40 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 08.11.2023, den Wert von 10 595,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, stand der SMI bei 11 276,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,261 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 11 473,57 Punkten. Bei 11 088,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 2,52 Prozent auf 1 200,00 CHF), Richemont (+ 2,36 Prozent auf 132,20 CHF), Lonza (+ 2,13 Prozent auf 445,80 CHF), UBS (+ 2,05 Prozent auf 24,39 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,71 Prozent auf 38,16 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Novartis (-1,75 Prozent auf 89,14 CHF), Zurich Insurance (-1,31 Prozent auf 435,60 CHF), Givaudan (-1,01 Prozent auf 3 638,00 CHF), Swiss Re (-0,93 Prozent auf 101,50 CHF) und Holcim (-0,90 Prozent auf 65,70 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 774 136 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 276,429 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,31 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

