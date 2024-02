SIX-Handel: SMI nachmittags mit Zuschlägen

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,25 Prozent auf 11 427,30 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,268 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,036 Prozent tiefer bei 11 394,32 Punkten, nach 11 398,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 375,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 477,47 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, den Stand von 11 150,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2023, stand der SMI noch bei 10 740,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 266,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 2,30 Prozent aufwärts. Bei 11 477,47 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Swiss Re (+ 2,30 Prozent auf 102,45 CHF), Novartis (+ 1,16 Prozent auf 90,60 CHF), Swiss Life (+ 1,09 Prozent auf 647,60 CHF), Givaudan (+ 0,92 Prozent auf 3 738,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,82 Prozent auf 444,10 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Sika (-1,12 Prozent auf 255,10 CHF), Richemont (-0,96 Prozent auf 134,60 CHF), Logitech (-0,86 Prozent auf 76,46 CHF), Partners Group (-0,64 Prozent auf 1 233,00 CHF) und UBS (-0,61 Prozent auf 24,35 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 323 121 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 267,302 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

