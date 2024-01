SIX-Handel: SMI schlussendlich in der Gewinnzone

Am Abend agierten die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Zum Handelsschluss notierte der SMI im SIX-Handel 0,20 Prozent stärker bei 11 229,65 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,287 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,528 Prozent tiefer bei 11 148,28 Punkten, nach 11 207,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 11 237,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 139,24 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 191,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2023, wies der SMI einen Wert von 10 889,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2023, betrug der SMI-Kurs 11 435,99 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,532 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11 309,94 Punkten. Bei 11 113,75 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 1,20 Prozent auf 98,39 CHF), Swiss Life (+ 0,98 Prozent auf 598,80 CHF), Novartis (+ 0,87 Prozent auf 92,80 CHF), Zurich Insurance (+ 0,77 Prozent auf 442,40 CHF) und Givaudan (+ 0,38 Prozent auf 3 402,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Richemont (-1,68 Prozent auf 108,00 CHF), Partners Group (-1,52 Prozent auf 1 105,00 CHF), Sonova (-0,86 Prozent auf 276,50 CHF), Sika (-0,58 Prozent auf 239,20 CHF) und Holcim (-0,53 Prozent auf 64,38 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 963 583 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 269,595 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,84 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at