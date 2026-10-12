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Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Index-Bewegung 12.10.2026 09:28:52

SIX-Handel: SMI startet mit Gewinnen

SIX-Handel: SMI startet mit Gewinnen

SMI-Handel heute.

Am Montag springt der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,52 Prozent auf 13 859,41 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,583 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,435 Prozent fester bei 13 847,40 Punkten, nach 13 787,40 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 859,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 817,23 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 775,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14 235,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der SMI mit 12 481,41 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,62 Prozent nach oben. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 0,94 Prozent auf 600,20 CHF), UBS (+ 0,93 Prozent auf 40,27 CHF), Galderma (+ 0,85 Prozent auf 166,35 CHF), Roche (+ 0,81 Prozent auf 360,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 80,14 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Lonza (-0,14 Prozent auf 571,40 CHF), Sika (+ 0,09 Prozent auf 173,95 CHF), Geberit (+ 0,11 Prozent auf 529,20 CHF), Nestlé (+ 0,26 Prozent auf 76,24 CHF) und Logitech (+ 0,27 Prozent auf 82,20 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 175 886 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 305,902 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 85,78 0,12% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 178,65 0,82% Galderma
Geberit AG (N) 566,80 -0,35% Geberit AG (N)
Logitech S.A. 88,12 0,50% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 612,60 -0,39% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 81,75 0,11% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 643,40 0,59% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 387,36 0,73% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 185,85 -0,61% Sika AG
Swiss Re AG 155,70 0,52% Swiss Re AG
UBS 43,08 0,28% UBS

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