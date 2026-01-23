DocMorris Aktie

DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

Kursentwicklung im Fokus 23.01.2026 17:58:58

SIX-Handel SPI fällt schlussendlich

SIX-Handel SPI fällt schlussendlich

Der SPI zeigte sich am Freitagabend im Minus.

Schlussendlich stand im SIX-Handel ein Minus von 0,51 Prozent auf 18 221,56 Punkte an der SPI-Kurstafel. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,370 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,355 Prozent schwächer bei 18 250,86 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 315,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 18 154,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 274,02 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,754 Prozent nach unten. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 18 186,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17 325,90 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 335,86 Punkten gehandelt.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0,113 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 18 642,83 Punkten. Bei 18 069,15 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell BioVersys (+ 10,64 Prozent auf 26,00 CHF), Gurit (+ 8,50 Prozent auf 16,34 CHF), SFS (+ 5,38 Prozent auf 117,60 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,19 Prozent auf 0,71 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 5,17 Prozent auf 13,84 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Mikron (-12,94 Prozent auf 17,36 CHF), MindMaze Therapeutics (-10,83 Prozent auf 1,19 CHF), DocMorris (-10,24 Prozent auf 5,74 CHF), Xlife Sciences (-6,64 Prozent auf 22,50 CHF) und Autoneum (-5,39 Prozent auf 151,00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4 579 561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 302,492 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

Analysen zu Autoneum AG

