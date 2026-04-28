SLI aktuell: SLI fällt letztendlich

Der SLI fiel im SIX-Handel zum Handelsende um 0,22 Prozent auf 2 101,05 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,471 Prozent auf 2 095,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 105,60 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 089,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 103,30 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 1 999,31 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 28.01.2026, den Wert von 2 109,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, lag der SLI bei 1 946,54 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,32 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 1,73 Prozent auf 76,28 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,53 Prozent auf 189,20 CHF), Novartis (+ 0,56 Prozent auf 114,72 CHF), Zurich Insurance (+ 0,55 Prozent auf 543,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,47 Prozent auf 127,70 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Galderma (-3,18 Prozent auf 158,25 CHF), VAT (-2,01 Prozent auf 556,40 CHF), Partners Group (-1,88 Prozent auf 885,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,55 Prozent auf 76,42 CHF) und Lonza (-1,21 Prozent auf 482,70 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 026 794 Aktien gehandelt. Mit 277,772 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at