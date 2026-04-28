Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Entwicklung 28.04.2026 17:58:46

SLI aktuell: SLI fällt letztendlich

SLI aktuell: SLI fällt letztendlich

Der SLI verlor zum Handelsende an Wert.

Der SLI fiel im SIX-Handel zum Handelsende um 0,22 Prozent auf 2 101,05 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,471 Prozent auf 2 095,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 105,60 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 089,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 103,30 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 1 999,31 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 28.01.2026, den Wert von 2 109,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, lag der SLI bei 1 946,54 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,32 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 1,73 Prozent auf 76,28 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,53 Prozent auf 189,20 CHF), Novartis (+ 0,56 Prozent auf 114,72 CHF), Zurich Insurance (+ 0,55 Prozent auf 543,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,47 Prozent auf 127,70 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Galderma (-3,18 Prozent auf 158,25 CHF), VAT (-2,01 Prozent auf 556,40 CHF), Partners Group (-1,88 Prozent auf 885,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,55 Prozent auf 76,42 CHF) und Lonza (-1,21 Prozent auf 482,70 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 026 794 Aktien gehandelt. Mit 277,772 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Galderma

mehr Nachrichten