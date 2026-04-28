Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SLI-Entwicklung
|
28.04.2026 17:58:46
SLI aktuell: SLI fällt letztendlich
Der SLI fiel im SIX-Handel zum Handelsende um 0,22 Prozent auf 2 101,05 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,471 Prozent auf 2 095,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 105,60 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 089,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 103,30 Einheiten.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 1 999,31 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 28.01.2026, den Wert von 2 109,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, lag der SLI bei 1 946,54 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,32 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 1,73 Prozent auf 76,28 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,53 Prozent auf 189,20 CHF), Novartis (+ 0,56 Prozent auf 114,72 CHF), Zurich Insurance (+ 0,55 Prozent auf 543,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,47 Prozent auf 127,70 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Galderma (-3,18 Prozent auf 158,25 CHF), VAT (-2,01 Prozent auf 556,40 CHF), Partners Group (-1,88 Prozent auf 885,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,55 Prozent auf 76,42 CHF) und Lonza (-1,21 Prozent auf 482,70 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 026 794 Aktien gehandelt. Mit 277,772 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Galderma
|
28.04.26
|SLI aktuell: SLI fällt letztendlich (finanzen.at)
|
28.04.26
|Dienstagshandel in Zürich: SLI in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.04.26
|SLI aktuell: So performt der SLI aktuell (finanzen.at)
|
28.04.26
|Schwacher Handel: SLI startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.04.26
|Fehlende Impulse in Zürich: SLI zum Handelsende wenig bewegt (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI nachmittags leichter (finanzen.at)
|
23.04.26
|Zuversicht in Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)