STOXX-Handel im Fokus 06.11.2025 09:30:09

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schwächelt zum Start

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schwächelt zum Start

STOXX 50-Handel am Donnerstagmorgen.

Um 09:13 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,29 Prozent auf 4 758,31 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,068 Prozent auf 4 768,73 Punkte an der Kurstafel, nach 4 771,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 768,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 755,14 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,088 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 755,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 419,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 306,44 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 9,67 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell National Grid (+ 1,30 Prozent auf 11,67 GBP), Rio Tinto (+ 0,97 Prozent auf 53,29 GBP), HSBC (+ 0,87 Prozent auf 10,95 GBP), UniCredit (+ 0,72 Prozent auf 64,16 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,71 Prozent auf 26,80 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Diageo (-2,06 Prozent auf 17,61 GBP), Zurich Insurance (-1,87 Prozent auf 557,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,52 Prozent auf 56,98 CHF), SAP SE (-1,32 Prozent auf 224,95 EUR) und Unilever (-1,31 Prozent auf 45,89 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 1 219 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 355,818 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 6,45 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen

28.10.25 ABB Underperform Bernstein Research
21.10.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 ABB Sell Deutsche Bank AG
16.10.25 ABB Kaufen DZ BANK
16.10.25 ABB Underperform Bernstein Research
