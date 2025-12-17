Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|
17.12.2025 09:54:38
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Swiss Re auf 'Neutral' - Ziel runter auf 135 Franken
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 150 auf 135 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Will Hardcastle kappte am Dienstagabend seine Ergebnisschätzungen für den Rückversicherer bis 2027 um 5 bis 7 Prozent. Weitere Belastungen durch den Bereich Life & Health Reinsurance seien nicht auszuschließen. Zudem begrüßt Hardcastle zwar grundsätzlich die Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms. Zunächst verfehle aber das Volumen die Erwartungen deutlich./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
