SIX-Handel: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Am Mittwoch gewinnt der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,19 Prozent auf 2 088,61 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,008 Prozent fester bei 2 084,72 Punkten, nach 2 084,55 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 089,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 084,42 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,747 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, lag der SLI noch bei 2 008,52 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 03.09.2025, den Stand von 1 999,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wurde der SLI mit 1 952,07 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8,69 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Bei 1 721,32 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 3,82 Prozent auf 7,34 CHF), Logitech (+ 2,88 Prozent auf 95,80 CHF), VAT (+ 2,21 Prozent auf 378,60 CHF), Roche (+ 1,47 Prozent auf 317,90 CHF) und Novartis (+ 1,17 Prozent auf 107,44 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swatch (I) (-1,51 Prozent auf 163,25 CHF), Holcim (-1,34 Prozent auf 74,98 CHF), Adecco SA (-0,90 Prozent auf 22,14 CHF), Swiss Re (-0,88 Prozent auf 140,10 CHF) und Julius Bär (-0,87 Prozent auf 57,04 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 202 794 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 263,534 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at