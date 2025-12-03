Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Rentable Swatch (I)-Investition?
|
03.12.2025 10:04:23
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (I)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Swatch (I)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Swatch (I)-Anteile betrug an diesem Tag 157,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Swatch (I)-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,331 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 165,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 049,38 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,94 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Swatch (I) belief sich zuletzt auf 8,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com
