SLI aktuell: SLI sackt mittags ab

Am ersten Tag der Woche herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,15 Prozent tiefer bei 1 915,67 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,083 Prozent schwächer bei 1 916,91 Punkten in den Montagshandel, nach 1 918,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 1 919,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 912,76 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, notierte der SLI bei 1 864,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, lag der SLI noch bei 1 802,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 798,51 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,63 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 936,63 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Temenos (+ 3,40 Prozent auf 56,25 CHF), Givaudan (+ 1,23 Prozent auf 4 103,00 CHF), Swisscom (+ 1,10 Prozent auf 506,50 CHF), Alcon (+ 0,82 Prozent auf 74,20 CHF) und UBS (+ 0,74 Prozent auf 27,15 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Holcim (-3,48 Prozent auf 78,76 CHF), Swatch (I) (-2,12 Prozent auf 191,85 CHF), VAT (-1,96 Prozent auf 461,00 CHF), Sandoz (-1,63 Prozent auf 32,02 CHF) und Lonza (-1,52 Prozent auf 518,20 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 661 973 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 248,997 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at