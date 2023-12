SLI aktuell: SLI zum Start leichter

Der SLI kann seine Vortagesgewinne am Donnerstag nicht halten.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,35 Prozent schwächer bei 1 728,65 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,244 Prozent leichter bei 1 730,56 Punkten, nach 1 734,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 730,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 727,12 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 0,454 Prozent. Vor einem Monat, am 07.11.2023, wurde der SLI auf 1 662,99 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.09.2023, notierte der SLI bei 1 736,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.12.2022, lag der SLI-Kurs bei 1 680,41 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 2,83 Prozent nach oben. 1 810,36 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 599,02 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit ams (+ 1,06 Prozent auf 1,90 CHF), Roche (+ 0,36 Prozent auf 250,85 CHF), Schindler (+ 0,28 Prozent auf 195,85 CHF), Sika (+ 0,25 Prozent auf 243,60 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,18 Prozent auf 447,80 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Swatch (I) (-1,62 Prozent auf 225,20 CHF), VAT (-1,42 Prozent auf 395,70 CHF), UBS (-1,38 Prozent auf 24,38 CHF), Straumann (-1,19 Prozent auf 116,65 CHF) und Temenos (-0,94 Prozent auf 75,62 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 284 426 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 273,644 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie mit 10,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at