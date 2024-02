SLI-Handel aktuell: SLI klettert zum Ende des Freitagshandels

So performte der SLI letztendlich.

Schlussendlich beendete der SLI den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 1 799,30 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,772 Prozent auf 1 811,09 Punkte an der Kurstafel, nach 1 797,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 797,92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 812,16 Zählern.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,487 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 1 776,68 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 02.11.2023, bei 1 663,62 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, bei 1 787,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 829,64 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 2,63 Prozent auf 25,78 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,26 Prozent auf 37,77 CHF), Zurich Insurance (+ 1,13 Prozent auf 437,30 CHF), Logitech (+ 1,11 Prozent auf 72,92 CHF) und Julius Bär (+ 1,07 Prozent auf 48,23 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Straumann (-2,15 Prozent auf 134,50 CHF), Swatch (I) (-1,46 Prozent auf 198,75 CHF), Kühne + Nagel International (-1,45 Prozent auf 286,20 CHF), Givaudan (-0,97 Prozent auf 3 580,00 CHF) und Geberit (-0,86 Prozent auf 495,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 5 933 164 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 273,489 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,96 erwartet. Mit 6,40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at