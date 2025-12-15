Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag

Der STOXX 50 befindet sich derzeit im Aufwind.

Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,85 Prozent höher bei 4 855,17 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,105 Prozent höher bei 4 819,19 Punkten, nach 4 814,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 855,65 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 819,19 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 806,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 585,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 4 392,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,90 Prozent. 4 897,91 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3 921,71 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2,34 Prozent auf 170,25 CHF), RELX (+ 2,09 Prozent auf 30,79 GBP), SAP SE (+ 2,02 Prozent auf 212,40 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,37 Prozent auf 85,80 GBP) und Zurich Insurance (+ 1,30 Prozent auf 591,40 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-2,66 Prozent auf 1 573,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,39 Prozent auf 555,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,34 Prozent auf 26,72 EUR), GSK (-0,30 Prozent auf 18,19 GBP) und UniCredit (+ 0,19 Prozent auf 68,08 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 683 393 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 358,647 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at