STOXX 50 aktuell 15.12.2025 12:27:09

Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag

Der STOXX 50 befindet sich derzeit im Aufwind.

Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,85 Prozent höher bei 4 855,17 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,105 Prozent höher bei 4 819,19 Punkten, nach 4 814,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 855,65 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 819,19 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 806,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 585,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 4 392,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,90 Prozent. 4 897,91 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3 921,71 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2,34 Prozent auf 170,25 CHF), RELX (+ 2,09 Prozent auf 30,79 GBP), SAP SE (+ 2,02 Prozent auf 212,40 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,37 Prozent auf 85,80 GBP) und Zurich Insurance (+ 1,30 Prozent auf 591,40 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-2,66 Prozent auf 1 573,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,39 Prozent auf 555,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,34 Prozent auf 26,72 EUR), GSK (-0,30 Prozent auf 18,19 GBP) und UniCredit (+ 0,19 Prozent auf 68,08 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 683 393 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 358,647 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten

13:27
 EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’. (EQS Group)
13:27
 EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuern und Abgaben im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ‘MOVE SAP’. (EQS Group)
13:21
 EQS-DD: SAP SE: Dr. Eberhard Schick, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’. (EQS Group)
13:21
 EQS-DD: SAP SE: Dr. Eberhard Schick, Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuern und Abgaben im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ‘MOVE SAP’. (EQS Group)
13:17
 EQS-DD: SAP SE: Nina Straßner, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’. (EQS Group)
13:17
 EQS-DD: SAP SE: Nina Straßner, Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuern und Abgaben im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ‘MOVE SAP’. (EQS Group)
13:12
 EQS-DD: SAP SE: Margret Klein-Magar, Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuern und Abgaben im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ‘MOVE SAP’. (EQS Group)
13:12
 EQS-DD: SAP SE: Margret Klein-Magar, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’. (EQS Group)

Analysen zu SAP SEmehr Analysen

12.12.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 SAP Buy UBS AG
04.12.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 SAP Buy UBS AG
30.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

ASML NV 924,60 0,30% ASML NV
BNP Paribas S.A. 79,17 0,89% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,01 -0,67% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,76 0,04% Deutsche Telekom AG
GSK PLC Registered Shs 20,60 -0,91% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,79 2,24% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 97,50 -1,02% London Stock Exchange (LSE)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 555,00 -1,03% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 35,04 2,40% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 567,00 -3,18% Rheinmetall AG
Richemont 178,15 -2,01% Richemont
SAP SE 211,85 1,73% SAP SE
Siemens AG 238,50 0,44% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 68,74 1,48% UniCredit S.p.A.
Zurich Insurance AG (Zürich) 623,60 -0,48% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 852,34 0,79%

