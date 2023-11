SLI-Handel aktuell: SLI schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Der SLI befand sich am dritten Tag der Woche im Aufwind.

Der SLI verbuchte im SIX-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 1 666,60 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,387 Prozent auf 1 656,55 Punkte an der Kurstafel, nach 1 662,99 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 654,66 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 674,31 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,340 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, betrug der SLI-Kurs 1 697,62 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 748,26 Punkten gehandelt. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, bei 1 646,58 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,861 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 1,63 Prozent auf 112,50 CHF), Partners Group (+ 1,33 Prozent auf 1 028,50 CHF), VAT (+ 1,11 Prozent auf 346,20 CHF), Lindt (+ 1,05 Prozent auf 10 550,00 CHF) und Swatch (I) (+ 1,03 Prozent auf 244,40 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Swiss Life (-5,90 Prozent auf 551,60 CHF), ams (-4,93 Prozent auf 3,22 CHF), Alcon (-0,72 Prozent auf 66,14 CHF), Geberit (-0,63 Prozent auf 455,60 CHF) und Julius Bär (-0,58 Prozent auf 51,66 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 8 168 865 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 268,405 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at