SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Am Dienstag verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,23 Prozent auf 1 893,25 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,236 Prozent schwächer bei 1 893,13 Punkten, nach 1 897,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 892,66 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 894,36 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, betrug der SLI-Kurs 1 906,37 Punkte. Der SLI stand vor drei Monaten, am 09.01.2024, bei 1 775,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, einen Stand von 1 756,59 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 7,36 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Julius Bär (+ 1,59 Prozent auf 53,70 CHF), Roche (+ 0,96 Prozent auf 221,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,02 Prozent auf 42,10 CHF), Temenos (+ 0,00 Prozent auf 62,60 CHF) und Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 518,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Straumann (-0,92 Prozent auf 140,50 CHF), Swatch (I) (-0,81 Prozent auf 207,70 CHF), Kühne + Nagel International (-0,78 Prozent auf 254,70 CHF), Geberit (-0,76 Prozent auf 519,00 CHF) und Sonova (-0,74 Prozent auf 255,40 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI ist die Roche-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 120 004 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 247,746 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

