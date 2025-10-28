Temenos Aktie

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

Lukrative Temenos-Investition? 28.10.2025 10:03:43

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel hätte ein Investment in Temenos von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Temenos-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Temenos-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Temenos-Anteile bei 63,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Temenos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,585 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2025 auf 63,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,71 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,71 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Temenos belief sich zuletzt auf 4,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

