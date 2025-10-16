EssilorLuxottica Aktie

EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

16.10.2025 18:25:38

Smartbrillen-Boom und starkes Nordamerikageschäft treiben EssilorLuxottica an

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal mehr erlöst als gedacht. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,7 Prozent auf 6,87 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Donnerstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten lediglich 8,5 Prozent Wachstum erwartet. Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum insgesamt mit 6,7 Prozent deutlich geringer.

Dabei punktete der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in allen Regionen bis auf Lateinamerika. Auch das Geschäft mit Smartbrillen wuchs weiter rasant. In den USA zogen die Hinterlegungsscheine um fast vier Prozent an./jha/he

