NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Was die für die Optikerkette wichtigen, intelligenten Ray-Ban-Brillen (Smart Glasses) von chinesischen Konkurrenzprodukten unterscheide, sei nicht die Hardware, sondern die Software, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen könne in diesem Bereich den größten kommerziellen Erfolg in der Branche vorweisen, und die Kooperation mit der Facebook-Mutter Meta sei ein großer Erfolg. Die Bewertung sei allerdings hoch, und die Konkurrenz nehme zu./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 02:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC





