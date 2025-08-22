EssilorLuxottica Aktie
|272,10EUR
|-0,70EUR
|-0,26%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Was die für die Optikerkette wichtigen, intelligenten Ray-Ban-Brillen (Smart Glasses) von chinesischen Konkurrenzprodukten unterscheide, sei nicht die Hardware, sondern die Software, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen könne in diesem Bereich den größten kommerziellen Erfolg in der Branche vorweisen, und die Kooperation mit der Facebook-Mutter Meta sei ein großer Erfolg. Die Bewertung sei allerdings hoch, und die Konkurrenz nehme zu./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 02:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
EssilorLuxottica
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
273,00 €
Abst. Kursziel*:
-12,09%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
272,10 €
Abst. Kursziel aktuell:
-11,80%
Analyst Name::
Luca Solca
KGV*:
-