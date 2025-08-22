EssilorLuxottica Aktie

272,10EUR -0,70EUR -0,26%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

22.08.2025 11:08:21

EssilorLuxottica Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Was die für die Optikerkette wichtigen, intelligenten Ray-Ban-Brillen (Smart Glasses) von chinesischen Konkurrenzprodukten unterscheide, sei nicht die Hardware, sondern die Software, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen könne in diesem Bereich den größten kommerziellen Erfolg in der Branche vorweisen, und die Kooperation mit der Facebook-Mutter Meta sei ein großer Erfolg. Die Bewertung sei allerdings hoch, und die Konkurrenz nehme zu./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 02:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
273,00 € 		Abst. Kursziel*:
-12,09%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
272,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,80%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

