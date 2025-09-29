EssilorLuxottica Aktie
|276,60EUR
|2,00EUR
|0,73%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die anstehenden Quartalsumsätze des Brillenkonzerns dürften sich mit einem währungsbereinigten Wachstum von 8,5 Prozent auf vergleichbarer Basis erneut robust erweisen, schrieb Julien Dormois in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
272,10 €
|
Abst. Kursziel*:
10,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
276,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,46%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxotticamehr Nachrichten
Analysen zu EssilorLuxotticamehr Analysen
|15:32
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:32
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:32
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|09:30
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|10.09.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|276,30
|0,62%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:53
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:43
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:42
|BP Neutral
|UBS AG
|15:36
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:32
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:50
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:55
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:47
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|13:44
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:35
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:35
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13:35
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13:35
|TUI Neutral
|UBS AG
|13:35
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|13:34
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13:33
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|13:33
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:21
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:53
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|10:33
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10:16
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:04
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|pbb Buy
|Warburg Research
|09:30
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|09:30
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
|09:29
|Kering Neutral
|UBS AG
|09:29
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|09:29
|Hermès Neutral
|UBS AG
|09:29
|Richemont Buy
|UBS AG
|09:21
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|09:12
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|09:00
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|08:51
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|08:43
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|08:42
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:30
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:27
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:27
|Ferrari Buy
|UBS AG