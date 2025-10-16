EssilorLuxottica Aktie
EssilorLuxottica Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe beeindruckende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag zu dem Bericht. Das beschleunigte Umsatzwachstum liege klar über der Konsenserwartung./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
EssilorLuxottica
RBC Capital Markets
305,00 €
Outperform
277,10 €
10,07%
Outperform
300,10 €
1,63%
Piral Dadhania
