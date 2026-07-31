SMI aktuell: Pluszeichen im SMI

Um 12:08 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,33 Prozent höher bei 14 439,54 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,686 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,416 Prozent auf 14 452,32 Punkte an der Kurstafel, nach 14 392,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 431,49 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 541,42 Zählern.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der SMI bereits um 0,012 Prozent nach. Der SMI wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 14 193,92 Punkten auf. Der SMI erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Stand von 13 136,27 Punkten. Der SMI lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 11 836,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,00 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 656,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,21 Prozent auf 80,40 CHF), Richemont (+ 0,92 Prozent auf 193,00 CHF), Roche (+ 0,82 Prozent auf 356,30 CHF), UBS (+ 0,77 Prozent auf 42,95 CHF) und Sika (+ 0,72 Prozent auf 181,15 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Givaudan (-1,46 Prozent auf 3 239,00 CHF), Nestlé (-1,46 Prozent auf 81,18 CHF), Swisscom (-1,43 Prozent auf 618,50 CHF), Logitech (-1,22 Prozent auf 81,14 CHF) und Holcim (-0,72 Prozent auf 74,88 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 319 314 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 309,768 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,17 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at