SMI aktuell: SMI präsentiert sich schlussendlich schwächer

Schlussendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0,34 Prozent tiefer bei 11 185,90 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,289 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,454 Prozent schwächer bei 11 173,36 Punkten in den Handel, nach 11 224,37 Punkten am Vortag.

Bei 11 216,35 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 113,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,169 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 05.12.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 964,81 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 05.10.2023, mit 10 783,15 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 057,39 Punkten.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Novartis (+ 0,63 Prozent auf 90,41 CHF), UBS (+ 0,51 Prozent auf 25,51 CHF), Sonova (+ 0,41 Prozent auf 268,50 CHF), Swiss Re (+ 0,08 Prozent auf 96,02 CHF) und Geberit (+ 0,08 Prozent auf 519,40 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Lonza (-2,05 Prozent auf 343,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,34 Prozent auf 35,98 CHF), Roche (-1,20 Prozent auf 251,30 CHF), Givaudan (-0,95 Prozent auf 3 334,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,93 Prozent auf 298,50 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 035 899 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 276,075 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,70 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at