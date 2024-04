SMI aktuell: SMI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,08 Prozent fester bei 11 626,38 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,252 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,146 Prozent stärker bei 11 633,88 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 11 616,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 647,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 625,10 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,887 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 04.03.2024, wies der SMI einen Wert von 11 477,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, wies der SMI 11 224,37 Punkte auf. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 04.04.2023, den Wert von 11 073,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,08 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 1,21 Prozent auf 267,20 CHF), Swiss Re (+ 0,99 Prozent auf 112,35 CHF), UBS (+ 0,86 Prozent auf 28,27 CHF), Alcon (+ 0,80 Prozent auf 75,60 CHF) und Partners Group (+ 0,67 Prozent auf 1 271,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Richemont (-0,73 Prozent auf 136,90 CHF), Holcim (-0,49 Prozent auf 80,90 CHF), Nestlé (-0,42 Prozent auf 93,84 CHF), Givaudan (-0,20 Prozent auf 4 047,00 CHF) und Geberit (-0,15 Prozent auf 527,40 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 256 561 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 252,374 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,89 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at