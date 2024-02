SMI aktuell: SMI sackt schlussendlich ab

Am Mittwoch ging es im SMI via SIX schlussendlich um 0,96 Prozent auf 11 333,38 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,303 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,406 Prozent tiefer bei 11 396,67 Punkten, nach 11 443,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 332,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 11 422,40 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 0,296 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 137,79 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, lag der SMI noch bei 10 391,16 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, wurde der SMI auf 11 285,78 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,46 Prozent zu. Bei 11 473,57 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. 11 088,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Roche (+ 0,16 Prozent auf 247,10 CHF), Swiss Life (+ 0,16 Prozent auf 621,40 CHF), Zurich Insurance (+ 0,16 Prozent auf 439,10 CHF), Sika (+ 0,13 Prozent auf 240,10 CHF) und Swisscom (+ 0,12 Prozent auf 516,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Novartis (-3,45 Prozent auf 89,40 CHF), Holcim (-2,48 Prozent auf 66,16 CHF), Lonza (-1,80 Prozent auf 424,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,66 Prozent auf 36,69 CHF) und Geberit (-1,30 Prozent auf 500,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 6 861 109 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 275,319 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,81 zu Buche schlagen. Mit 6,50 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at