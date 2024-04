SMI-Handel aktuell: Das macht der SMI am Mittag

Der Handel in Zürich verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,19 Prozent stärker bei 11 487,35 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,245 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 11 508,31 Zählern und damit 0,371 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (11 465,74 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 482,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 530,34 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 0,125 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, wies der SMI einen Stand von 11 762,05 Punkten auf. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, bei 11 226,40 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 12.04.2023, einen Wert von 11 231,99 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,84 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2,25 Prozent auf 81,00 CHF), UBS (+ 1,74 Prozent auf 26,85 CHF), Swiss Re (+ 1,04 Prozent auf 106,50 CHF), Novartis (+ 1,02 Prozent auf 86,50 CHF) und Swiss Life (+ 1,00 Prozent auf 624,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Zurich Insurance (-3,77 Prozent auf 451,50 CHF), Geberit (-0,78 Prozent auf 506,40 CHF), Richemont (-0,76 Prozent auf 131,05 CHF), Givaudan (-0,47 Prozent auf 3 986,00 CHF) und Roche (-0,18 Prozent auf 225,70 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 302 119 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 250,873 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

