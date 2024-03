SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alcon von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alcon-Aktie Anlegern gebracht.

Alcon-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Alcon-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 61,06 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,377 Alcon-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.03.2024 auf 74,92 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 226,99 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 22,70 Prozent.

Der Börsenwert von Alcon belief sich zuletzt auf 36,97 Mrd. CHF. Die Alcon-Aktie ging am 09.04.2019 an die Börse SWX. Der erste festgestellte Kurs des Alcon-Papiers lag damals bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at