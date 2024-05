SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: Kühne + Nagel International streicht Dividende zusammen

Im Rahmen der Hauptversammlung von SMI-Wert Kühne + Nagel International am 08.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 8,25 CHF je Aktie vereinbart. Damit wurde die Kühne + Nagel International-Dividende im Vorjahresvergleich um 41,07 Prozent gekappt. Die Gesamtausschüttung von Kühne + Nagel International umfasst 1,66 Mrd. CHF. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 40,05 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Der Kühne + Nagel International-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 250,50 CHF aus dem SIX-Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Kühne + Nagel International wird der Kühne + Nagel International-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Kühne + Nagel International-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2023 verzeichnet der Kühne + Nagel International-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 2,85 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 6,51 Prozent.

Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren sank der Kühne + Nagel International-Kurs via SIX um 10,73 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -6,18 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Kühne + Nagel International- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Verringerung der Dividende auf 7,80 CHF aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,14 Prozent hinzugewinnen.

Kühne + Nagel International-Kerndaten

Kühne + Nagel International ist ein SMI-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 29,610 Mrd. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kühne + Nagel International beläuft sich aktuell auf 24,02. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Kühne + Nagel International einen Umsatz von 23,849 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 12,06 CHF.

