SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kühne + Nagel International-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Kühne + Nagel International-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Kühne + Nagel International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Kühne + Nagel International-Papier an diesem Tag bei 124,60 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hat, hat nun 8,026 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.08.2024 auf 257,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 063,40 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 106,34 Prozent.

Der Marktwert von Kühne + Nagel International betrug jüngst 30,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at