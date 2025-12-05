Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Frühes Investment
|
05.12.2025 10:03:38
SMI-Titel Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Sonova-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Sonova-Anteile letztlich bei 223,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Sonova-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,447 Sonova-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 200,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,57 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,43 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Sonova belief sich jüngst auf 11,82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Sonova Holding AG
Analysen zu Sonova AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Sonova AG
|215,20
|0,42%
