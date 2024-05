SMI-Titel Swiss Life-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Swiss Life Anlegern eine Freude

So viel Dividendenausschüttung zahlt Swiss Life.

Bei der Hauptversammlung von SMI-Papier Swiss Life am 15.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 33,00 CHF vereinbart. Das sind 10,00 Prozent mehr als im Vorjahr.

Swiss Life-Stockdividendenrendite

Zum SIX-Schluss ging das Swiss Life-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 654,60 CHF aus dem Handel. Am 16.05.2024 wird der Swiss Life-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Swiss Life-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Der Swiss Life-Titel verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 5,65 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, damals betrug sie noch 6,29 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zum Swiss Life-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Swiss Life via SIX 41,78 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 45,33 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Swiss Life

Für das Jahr 2024 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 35,66 CHF. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 5,43 Prozent abnehmen.

Swiss Life-Grunddaten

Die Börsenbewertung des SMI-Unternehmens Swiss Life steht aktuell bei 18,742 Mrd. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Swiss Life beläuft sich aktuell auf 15,73. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Swiss Life einen Umsatz von 15,105 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 37,12 CHF.

Redaktion finanzen.at