SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alcon-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Alcon-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Alcon-Aktie bei 62,96 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 15,883 Alcon-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.03.2024 1 209,02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 76,12 CHF belief. Mit einer Performance von +20,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Alcon zuletzt 37,57 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz der Alcon-Aktie fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des Alcon-Papiers bei 55,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at