SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Kühne + Nagel International-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Kühne + Nagel International-Anteilen via Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 120,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,832 Kühne + Nagel International-Aktien. Die gehaltenen Kühne + Nagel International-Papiere wären am 30.04.2024 202,75 CHF wert, da der Schlussstand 243,70 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,75 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Kühne + Nagel International eine Börsenbewertung in Höhe von 28,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at