SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 10 Jahren abgeworfen

Das UBS-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,01 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 499,750 UBS-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 187,41 CHF, da sich der Wert einer UBS-Aktie am 24.10.2025 auf 30,39 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51,87 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für UBS eine Börsenbewertung in Höhe von 96,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at