Börse Europa: STOXX 50 legt zu

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,25 Prozent stärker bei 4 795,80 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,186 Prozent höher bei 4 792,65 Punkten in den Handel, nach 4 783,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 797,12 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 780,52 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der STOXX 50 4 605,20 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 510,26 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 4 438,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 2,53 Prozent auf 62,82 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,02 Prozent auf 5,56 EUR), UBS (+ 1,45 Prozent auf 30,83 CHF), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 246,70 EUR) und GSK (+ 1,27 Prozent auf 16,41 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Roche (-2,18 Prozent auf 265,30 CHF), Novartis (-1,69 Prozent auf 102,32 CHF), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 735,00 EUR), Diageo (-1,49 Prozent auf 17,84 GBP) und Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,79 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 091 318 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 346,670 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 6,83 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at