Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
|
31.07.2026 23:26:31
Sony’s Plan to Kill Physical PlayStation Discs Faces Gamer Backlash
Gamers are planning a boycott called PSBlackout for the week of Aug. 23.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sony Corp.
|
31.07.26
|ROUNDUP: Sony hebt Ausblick dank besserer Playstation-Geschäfte - Aktie dümpelt (dpa-AFX)
|
30.07.26
|Ausblick: Sony präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.07.26
|It is investors vs gamers as Sony ditches discs (Financial Times)
|
02.07.26
|Last bastion for physical media falls as Sony dumps PlayStation discs (Financial Times)
|
24.06.26
|Nikkei 225-Papier Sony-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Sony-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
19.06.26
|AI is turning Nintendo and Sony products into accidental luxury goods (Financial Times)
|
11.05.26