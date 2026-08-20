Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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20.08.2026 17:33:13
SpaceX Stock Slides as Second Lockup Expires
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Nachrichten zu Tesla
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18.08.26
|Tesla-Aktie mit Kursverlust seit Jahresstart: Kann der Cybercab die Anleger zurücklocken? (finanzen.at)
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18.08.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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17.08.26
|Tesla-Aktie: Ohne Robotaxi-Fortschritte kein neues Anlegervertrauen? (finanzen.at)
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17.08.26
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16.08.26
|Tesla-Aktie im Blick: Ehemaliger Manager warnt vor Robotaxi-Risiken (finanzen.at)
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16.08.26
|Bahnhof Fangschleuse bei Tesla-Werk in Grünheide geöffnet (dpa-AFX)
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15.08.26
|Deutsche Bahn: Eröffnung von Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla-Werk verzögert sich (Spiegel Online)
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Analysen zu Tesla
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|07.08.26
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|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
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|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
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|24.04.26
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|22.04.26
|Tesla Underweight
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|07.04.26
|Tesla Underweight
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|19.08.26
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|07.08.26
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|07.08.26
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|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
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